Российского судью по карате задержали польские полицейские "Посадили в клетку": судья Манираки о попытке выступить на ЧМ по карате в Польше

Москва20 окт Вести.Российских и белорусских спортсменов, которые хотели принять участие в молодежном чемпионате мира по карате в Польше, оштрафовали и выдворили из страны. На соревнования их не допустили, так как они въехали по визам других стран. Среди высланных был и российский судья международного класса по карате Александр Манираки, который рассказал ИС "Вести", как его задержали и допрашивали местные полицейские.

По словам Манираки, он прилетел в Польшу по приглашению – на чемпионате мира он должен был сдавать экзамены как судья.

Зарегистрировался, сдавал экзамены и на финишном этапе экзаменов подошли полицейские, попросили проверить паспорт. Потом что-то им не понравилось. Меня привозят в отделение, я в наручниках выхожу, они меня закрывают в клетку. В участке был допрос несколько раз. Водили в наручниках, содержали, соответственно, за решеткой. Составили кучу протоколов, и в конечном итоге был [составлен] акт об аннулировании моей шенгенской визы рассказал Манираки

Ранее сообщалось, что российские и белорусские каратисты приехали на молодежный чемпионат мира по нецелевым визам. Власти Польши выдворили спортсменов из страны. Никого из них не допустили до участия и регистрации в чемпионате. При этом на турниры под эгидой Всемирной федерации карате россияне должны допускаться в нейтральном статусе.