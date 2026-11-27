Президент Федерации ушу РФ рассказал, как удалось обойти запрет на карате в СССР Глава Федерации ушу РФ Музруков: писали Горбачеву с просьбой разрешить карате

Москва27 ноя Вести.Карате в СССР было запрещено, поэтому пришлось пойти на хитрость и обратиться к генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву с просьбой разрешить занятия гимнастикой. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Федерации ушу России, заслуженный тренер России Глеб Музруков.

Он добавил, что в 1985 году "заболел этой темой".

Написали мы письмо Горбачеву. И мне тогда мама сказала: "Слушай тебя посадят". Поскольку карате было запрещено, я назвал это гимнастикой. И в конечном итоге мы так пробили брешь. Правда, через несколько процессов, тяжб в судах с прокуратурой, выходили в газетах "Труд" статьи "Карате под маской ушу". Там проходила проверка поделился он

В октябре стало известно, что российских спортсменов, попытавшихся выступить на молодежном чемпионате мира по карате в Польше, выдворили из страны при попытке приехать на турнир по нецелевым визам.