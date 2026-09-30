Москва30 сенВести.Заслуженный тренер РФ и депутат Госдумы Михаил Рахлин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал о гибком пути к победе.
Зарубин поинтересовался, прошли ли в Госдуме времена, когда применяли практически спортивные приемы.
У нас гибкий путь к победе – поддайся, чтобы победить. Мы очень деликатно и воспитанно все делаемсказал Михаил Рахлин
Михаил Рахлин - президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. За время тренерской работы подготовил 8 заслуженных мастеров спорта, около 60 мастеров спорта, в том числе 8 мастеров спорта международного класса.
2 февраля 2022 года президент РФ вручил Михаилу Рахлину звезду Героя Труда Российской Федерации.
Отец Михаила Анатолий Рахлин - знаменитый советский и российский тренер по дзюдо. За 50 лет тренерской деятельности подготовил более 100 мастеров спорта по дзюдо. Среди его воспитанников - Владимир Путин.