Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в развитие паралимпийского спорта

Путин отметил вклад ветеранов СВО в развитие паралимпийского движения Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в развитие паралимпийского спорта

Москва12 сен Вести.Президент Владимир Путин отметил вклад ветеранов специальной военной операции (СВО) в развитие российского паралимпийского движения.

Путин послал приветственную телеграмму лауреатам, устроителям и гостям церемонии вручения премии "Герои Отчизны - Герои спорта".

Премию присуждают ветеранам СВО, которые с честью выполнили долг перед Родиной, а в мирное время проявили невероятную силу духа и стойкость, справились с трудностями, добились высоких показателей на всероссийских и региональных соревнованиях, своим примером вдохновили товарищей, внесли значимый вклад в развитие российского паралимпийского движения, отмечено в телеграмме президента.

Кроме того, Путин отметил работу Паралимпийского комитета России (ПКР), проекты которого помогают ветеранам СВО "проявить свои таланты и способности в спорте, на общественном поприще".

От души поздравляю лауреатов премии "Герои Отчизны – Герои спорта", желаю новых успехов и всего самого доброго заключил Путин

Между тем паралимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев отметил, что спорт помогает разрушить барьеры, которые окружают человека с ограниченными возможностями.

Терентьев принял участие в открытии Шахматного клуба Сергея Карякина в Москве. На мероприятии присутствовал сам гроссмейстер.