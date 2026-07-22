Шахматист Карякин заявил об интеграции с Всероссийским обществом инвалидов Карякин заявил о готовности интегрировать шахматы в проекты Общества инвалидов

Москва22 июл Вести.Заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин заявил в интервью ИС "Вести" о готовности интегрировать шахматы в организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

В Москве на площадке ВОИ открылся Шахматный клуб Сергея Карякина и прошел сеанс одновременной игры с гроссмейстером.

Приятно, что шахматы развиваются, и сегодня ВОИ тоже проявило неподдельный интерес к шахматам. Нам приятно видеть их отклик, и мы со своей стороны тоже готовы интегрировать шахматы в их учреждения. И мы искренне считаем, что шахматы полезны абсолютно для всех, для каждого человека. И я думаю, что у нас впереди будет много успешных взаимных проектов рассказал Карякин

Центральное событие Недели шахмат организованно партией "Единая Россия". Во всех регионах соревнуются участники в двух возрастных категориях — до 18 лет и старше.