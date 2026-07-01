Карякин рассказал, кого из юных российских шахматистов считает звездой Карякин рассказал, кого считает звездой среди юных российских шахматистов

Москва1 июл Вести.Российский шахматист Роман Шогджиев - звезда этого спорта, у него большое будущее, заявил ИС "Вести" заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Сергей Карякин на шестом международном турнире "Шахматные звезды 2026".

Из таких звезд — это однозначно Роман Шогджиев, который уже является самым молодым международным мастером. И у него уже есть балл гроссмейстера, он может стать потенциально самым молодым в мире гроссмейстером. И в целом у него большое будущее сказал Карякин

Роману Шогджиеву 11 лет. В апреле он стал чемпионом мира по блицу среди участников до 18 лет.

Ранее сообщалось, что Роман выполнил первую гроссмейстерскую норму и стал самым молодым шахматистом в истории, добившимся подобного результата.