RT: несовершеннолетнего российского каратиста с отцом задержали в Польше

В Польше задержали несовершеннолетнего российского каратиста с отцом RT: несовершеннолетнего российского каратиста с отцом задержали в Польше

Москва21 окт Вести.Несовершеннолетний россиянин и его отец приехали в Польшу ради молодежного чемпионата по карате в Бельско-Бяле. Их задержали, вменив нарушение пересечения границы. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что россияне приехали в Венгрию по туристической визе, а затем наземным транспортом добрались до Польши.

Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть приводит RT слова отца мальчика

Выяснив обстоятельства, пограничники отпустили россиян и разрешили остаться в стране в качестве зрителей чемпионата по карате.

Ранее сообщалось, что после недопуска на молодежное первенство мира нескольких российских каратистов оштрафовали при выдворении из Польши.