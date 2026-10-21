Москва21 октВести.Несовершеннолетний россиянин и его отец приехали в Польшу ради молодежного чемпионата по карате в Бельско-Бяле. Их задержали, вменив нарушение пересечения границы. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что россияне приехали в Венгрию по туристической визе, а затем наземным транспортом добрались до Польши.
Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнутьприводит RT слова отца мальчика
Выяснив обстоятельства, пограничники отпустили россиян и разрешили остаться в стране в качестве зрителей чемпионата по карате.
Ранее сообщалось, что после недопуска на молодежное первенство мира нескольких российских каратистов оштрафовали при выдворении из Польши.