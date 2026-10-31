Задержанный в Польше россиянин за якобы шпионаж оказался ж/д споттером Россиянин, задержанный в Польше за якобы шпионаж, оказался ж/д споттером

Москва31 окт Вести.Задержанный в Польше якобы за шпионаж гражданин России оказался обычным железнодорожным споттером и известен в данных кругах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что личность задержанного россиянина быстро удалось установить.

Это просто фанат железной дороги. Он также увлекается другими видами транспорта, но больше всего – железной дорогой отмечается в публикации

Подчеркивается, что среди коллег россиянин известен как фотограф. В его профилях в соцсетях множество фотографий из Германии, России, других стран. Все они посвящены транспорту, а подавляющее большинство – железной дороге.

Железнодорожный споттер – это человек, который увлекается выслеживанием, фотографированием и видеосъемкой железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что польская полиция задержала трех человек, проникших на территорию Конституционного суда в Варшаве. Протестующие кидали камни в полицейских.