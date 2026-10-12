Россиян задержали в Польше, обвинив в банковском мошенничестве RMF FM: двое россиян задержаны в Польше якобы за банковское мошенничество

Москва12 окт Вести.В Польше правоохранители задержали группу, которая занималась банковским мошенничеством. В их числе – двое россиян, сообщила местная радиостанция RMF FM.

Сотрудники Центрального бюро расследований полиции, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности ликвидировали международную преступную группу, занимающуюся банковским мошенничеством​​​. Среди задержанных 12 человек – двое россиян говорится в сообщении

Всего были задержаны четверо мужчин и восемь женщин в возрасте от 21 до 57 лет. Помимо россиян, среди задержанных находились украинец и девять поляков.

По данным радиостанции, преступники орудовали на протяжении двух лет в Варшаве, Лодзи и Белостоке и специализировалась на фишинге с помощью быстрых мобильных платежей. Таким образом они заработали несколько миллионов злотых.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящий момент семь человек находятся под стражей, остальные – под надзором полиции.