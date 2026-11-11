Москва11 ноя Вести.ФСБ России выявила в Калининградской области агентурную сеть спецслужб Польши, арестованы два агента. Еще семи гражданам республики и трем россиянам были объявлены предостережения о недопустимости действий по шпионажу и госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Выявлена и локализована агентурная сеть спецслужб Республики Польша, действовавшая в Калининградской области... Задержаны два агента Службы военной разведки Министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Республики Польша говорится в заявлении

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.