Москва11 нояВести.С начала 2026 года Россия аннулировала визы 14 гражданам Польши за пособничество работе спецслужб республики. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
В результате проведения фильтрационно-проверочных мероприятий в 2026 году за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Республики Польшаговорится в заявлении
Еще шести гражданам европейской страны был закрыт въезд на территорию РФ.
Сегодня ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети спецслужб Польши в Калининградской области. Задержаны и арестованы два гражданина республики.