Визы РФ аннулированы 14 гражданам Польши в 2026 за пособничество спецслужбам

За пособничество спецслужбам Польши 14 полякам аннулированы российские визы Визы РФ аннулированы 14 гражданам Польши в 2026 за пособничество спецслужбам

Москва11 ноя Вести.С начала 2026 года Россия аннулировала визы 14 гражданам Польши за пособничество работе спецслужб республики. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В результате проведения фильтрационно-проверочных мероприятий в 2026 году за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Республики Польша говорится в заявлении

Еще шести гражданам европейской страны был закрыт въезд на территорию РФ.

Сегодня ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети спецслужб Польши в Калининградской области. Задержаны и арестованы два гражданина республики.