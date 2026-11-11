Москва11 ноя Вести.Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания участников агентурной сети военной разведки Польши, собиравших сведения о военных объектах в Калининградской области.

На кадрах, распространенных спецслужбой, показан момент задержания членов сети; при обысках у них нашли паспорта России и Польши. Один из задержанных признал, что добровольно согласился сотрудничать с польской военной разведкой.

В среду ФСБ сообщила о выявлении в Калининградской области сети агентов польских спецслужб. Под стражей оказались два агента - службы военной разведки министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности Польши, которые собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России.

Помимо этого, предостережения о недопустимости государственной измены и шпионажа вручены семи гражданам Польши и трем россиянам, входившим в окружение сети. Еще 14 польским гражданам, оказывавшим содействие спецслужбам своей страны, аннулировали визы, а шестерым из них въезд на территорию России закрыт.