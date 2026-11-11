Песков: задержание польских шпионов не ухудшит отношения РФ с Польшей и ЕС

Песков прокомментировал задержание польских граждан за шпионаж Песков: задержание польских шпионов не ухудшит отношения РФ с Польшей и ЕС

Москва11 ноя Вести.Отношений России с Польшей и Евросоюзом в целом фактически нет, из-за чего их сложно чем-либо усложнить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщение о выявлении агентурной сети спецслужб Польши, действовавшей в Калининградской области​​​.

Сложно сделать что-то, что может еще более усложнить отношения России с Польшей и с Евросоюзом, этих отношений фактически сейчас нет сказал Песков

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания участников агентурной сети военной разведки Польши, собиравших сведения о военных объектах в Калининградской области. В результате операции задержаны два агента - службы военной разведки министерства национальной обороны и польского агентства внутренней безопасности.