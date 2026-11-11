Москва11 нояВести.Отношений России с Польшей и Евросоюзом в целом фактически нет, из-за чего их сложно чем-либо усложнить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал сообщение о выявлении агентурной сети спецслужб Польши, действовавшей в Калининградской области.
Сложно сделать что-то, что может еще более усложнить отношения России с Польшей и с Евросоюзом, этих отношений фактически сейчас нетсказал Песков
Ранее ФСБ опубликовала видео задержания участников агентурной сети военной разведки Польши, собиравших сведения о военных объектах в Калининградской области. В результате операции задержаны два агента - службы военной разведки министерства национальной обороны и польского агентства внутренней безопасности.