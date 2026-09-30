Песков заявил, что РФ и США не обсуждают тему политзаключенных, в России их нет

Песков: РФ и США не обсуждают тему политзаключенных, так как в России их нет Песков заявил, что РФ и США не обсуждают тему политзаключенных, в России их нет

Москва30 сен Вести.Москва не обсуждала с Вашингтоном смягчение санкций США в обмен на освобождение ряда политзаключенных, поскольку в РФ таких заключенных нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вопрос о том, обсуждалась ли такая тема, журналисты задали Пескову во время брифинга.

Нет, она не обсуждалась. В такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна сказал Песков

Говоря об уже проведенных ранее различных обменах, пресс-секретарь президента РФ указал, что российские спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет.