Москва10 нояВести.Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши.
Как отмечается в релизе, двое мужчин были задержаны 3 ноября в Минске Мазовецком. На следующий день им были предъявлены обвинения.
Прокурор города Лоздь предъявил двум мужчинам обвинения в участии в деятельности российского разведывательного органа против Республики Польша, а также в совершении акта диверсии, заключавшегося в поджоге транспортных средств в одном из крупных польских городовговорится в сообщении прокуратуры в соцсети X
Суд арестовал обоих задержанных сроком на три месяца, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее 5 ноября сообщалось, что трое граждан Украины были задержаны в польском городе Радом по обвинению в торговле людьми и принуждению к рабскому труду.