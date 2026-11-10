В Польше арестовали двух граждан Украины, их обвиняют в шпионаже в пользу России

Польская прокуратура обвинила двух граждан Украины в шпионаже в пользу России В Польше арестовали двух граждан Украины, их обвиняют в шпионаже в пользу России

Москва10 ноя Вести.Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши.

Как отмечается в релизе, двое мужчин были задержаны 3 ноября в Минске Мазовецком. На следующий день им были предъявлены обвинения.

Прокурор города Лоздь предъявил двум мужчинам обвинения в участии в деятельности российского разведывательного органа против Республики Польша, а также в совершении акта диверсии, заключавшегося в поджоге транспортных средств в одном из крупных польских городов говорится в сообщении прокуратуры в соцсети X

Суд арестовал обоих задержанных сроком на три месяца, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее 5 ноября сообщалось, что трое граждан Украины были задержаны в польском городе Радом по обвинению в торговле людьми и принуждению к рабскому труду.