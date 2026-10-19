В Польше по подозрению в шпионаже задержали военного с украинским гражданством

Польского военного с украинским гражданством задержали по подозрению в шпионаже В Польше по подозрению в шпионаже задержали военного с украинским гражданством

Москва19 окт Вести.В Польше слушателя военно-медицинской академии задержали по подозрению в шпионаже. По данным заместителя министра национальной обороны страны Цезари Томчика, он собирал разведывательную информацию об объектах польской армии.

Задержанный является гражданином Украины и недавно получил польское гражданство, уточнил он.

В таких ситуациях мы редко можем раскрывать подробности, но я могу подтвердить, что произошло задержание слушателя военно-медицинской академии, который однозначно вел разведку объектов в Войске польском сказал замминистра

По словам Томчика, за последние три года в Польше задержали 50 человек, подозреваемых в шпионаже и диверсионной деятельности.