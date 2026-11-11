Москва11 ноя Вести.ФСБ сообщила о задержании и аресте двух агентов польских спецслужб по делу о шпионаже, они собирали в Калининградской области информацию о военных объектах региона, а также о социально-экономической ситуации.

В ФСБ заявили, что задержаны агенты Службы военной разведки министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши. Они собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе.

Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сообщили в спецслужбе

Семерым гражданам Польши и трем гражданам России, контактировавшим с польскими спецслужбами, объявлены официальные предостережения о недопустимости их действий. Полякам на длительный срок закрыт въезд в нашу страну.