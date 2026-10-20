После недопуска на молодежный чемпионат каратистов из РФ оштрафовали в Польше ФКР: российских каратистов оштрафовали, выдворяя из Польши

Москва20 окт Вести.После недопуска на молодежное первенство мира нескольких российских каратистов оштрафовали при выдворении из Польши. Об этом ТАСС заявили в Федерации каратэ России (ФКР).

15 российских и белорусских спортсменов не допустили на Чемпионат мира среди юниоров. Варшава не только не дала выступить четырем российским спортсменам в возрасте до 21 года и 11 белорусам, но и обязала их в течение восьми дней покинуть страну.

Несколько человек получили штрафы. Потом выдворение. Больше никаких действий в этом плане не было приводит слова представителя российской федерации каратэ ТАСС

15 спортсменов из РФ и Белоруссии задержала в городе Бельско-Бяла польская погранслужба. Российские и белорусские каратисты были временно отстранены от соревнований в марте 2022 года по решению Всемирной федерация каратэ (WKF).

Молодежное мировое первенство проходило в Польше с 14 по 18 октября. Ни один из спортсменов из России и РБ, планировавших участие в турнире, не был зарегистрирован польской стороной.

Ранее визы в Нидерланды не получили российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Отказ в визах перечеркнул планы российских спортсменок выступить на проходящем в Роттердаме чемпионате мира по гимнастике. Исполком Международной федерации гимнастики World Gymnastics в мае принял решение допустить россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ. В октябре он подтвердил право российских спортсменов на участие и уточнил правила.