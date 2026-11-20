Власти Польши отказали российским фигуристам в участии в турнире в Варшаве

Польша не пустит российских фигуристов на турнир серии "Челленджер" в Варшаве Власти Польши отказали российским фигуристам в участии в турнире в Варшаве

Москва20 ноя Вести.Польша не допустит российских фигуристов к участию в турнире серии "Челленджер". Об этом сообщил замминистра спорта страны Петр Борис. Его заявление приводит портал RMF24.

Турнир пройдет в Варшаве с 25 по 29 ноября. На соревнования заявились две российские танцевальные пары – дуэты Анна Коломенская – Артем Фролов и Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Мы знаем, что российские фигуристы заявили о своем участии. Им будет отказано сказал Борис

Ранее власти Финляндии запретили российским спортсменам въезд в страну. По этой причине российские фигуристы, допущенные Международным союзом конькобежцев к участию в Гран-при в Хельсинки, не смогут выступить на соревнованиях.