Москва17 нояВести.Решение о недопуске российских фигуристов в Финляндию является примером неонацизма. Об этом заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Знали, что наши едут за медалями, и не пустилиотметила Захарова
Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил о готовящихся изменениях в финском законодательстве, которые запретят спортсменам из РФ въезд в страну. Эта мера вступила в силу с 16 ноября. Таким образом, несмотря на допуск Международного союза конькобежцев (ISU) к Гран-при в нейтральном статусе, этап в Хельсинки (20–22 ноября) пройдет без участия российских фигуристов.
Международный союз конькобежцев, в свою очередь, официально выступил против действий Финляндии, подчеркнув в своем заявлении, что дискриминация спортсменов по политическим мотивам недопустима.