Захарова заявила, что недопуск фигуристов РФ в Финляндию является неонацизмом Захарова: недопуск российских фигуристов в Финляндию является неонацизмом

Москва17 ноя Вести.Решение о недопуске российских фигуристов в Финляндию является примером неонацизма. Об этом заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Знали, что наши едут за медалями, и не пустили отметила Захарова

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил о готовящихся изменениях в финском законодательстве, которые запретят спортсменам из РФ въезд в страну. Эта мера вступила в силу с 16 ноября. Таким образом, несмотря на допуск Международного союза конькобежцев (ISU) к Гран-при в нейтральном статусе, этап в Хельсинки (20–22 ноября) пройдет без участия российских фигуристов.

Международный союз конькобежцев, в свою очередь, официально выступил против действий Финляндии, подчеркнув в своем заявлении, что дискриминация спортсменов по политическим мотивам недопустима.