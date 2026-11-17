Москвину не удивило решение Финляндии не пустить фигуристов РФ на соревнования Москвина: Финляндия пытается получить преимущество, запретив въезд фигуристам РФ

Москва17 ноя Вести.Решение властей Финляндии запретить фигуристам России въезд в страну для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) было предсказуемым, заявила в беседе с изданием РБК тренер Тамара Москвина.

Разве в мире все справедливо? Поэтому в данном случае кто может использовать свою силу или свои возможности, используют их для того, чтобы получить для себя больше преимущества высказалась Москвина

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил о подготовке изменений в финском законодательстве, которые запретят спортсменам из России въезд в страну. Эта мера вступила в силу с 16 ноября.

Международный союз конькобежцев официально выступил против действий Финляндии и указал, что дискриминация спортсменов по политическим мотивам недопустима.

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркнул: если Финляндия не будет впускать российских спортсменов, ей грозит перенос соревнований или запрет на их проведение на 10 лет.