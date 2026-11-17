ТАСС: российских фигуристов не пустили в Финляндию на Гран-при

Российских фигуристов не пустили в Финляндию на Гран-при, сообщают СМИ ТАСС: российских фигуристов не пустили в Финляндию на Гран-при

Москва17 ноя Вести.Из-за действующих ограничений на въезд для граждан РФ российские фигуристы пропустят этап Гран-при ISU в Финляндии. Об этом сообщил источник ТАСС.

На турнире в Хельсинки должны были выступить три российские пары: чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, призеры Олимпиады Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победители и призеры российских этапов Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, а также двукратный чемпион РФ в мужском одиночном катании Евгений Семененко.

Фигуристы не выступят в Финляндии. Официальная информация появится в ближайшее время отметил собеседник

Власти Финляндии с 16 ноября ужесточили въезд для россиян, включая спортсменов. Несмотря на допуск ISU к Гран-при в нейтральном статусе, этап в Хельсинки (20–22 ноября) пройдет без участия российских фигуристов.