Бойкова и Козловский получили шанс выступить на Гран-при ISU У Бойковой и Козловского возросли шансы выступить на Гран-при ISU

Москва11 сен Вести.Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили шанс выступить на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии 20-21 ноября. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на пресс-службу ISU.

Спортсмены были первыми в очереди на квоту на турнир в Хельсинки и получили возможность поучаствовать в нем после того, как с соревнований снялись французские фигуристы Луиза Эрхард и Маттиа Пеллегри.

Уточняется, что Финляндия может заявить на эту квоту собственных спортсменов, воспользовавшись статусом хозяина этапа турнира, однако ни одна из финских спортивных пар не удовлетворяет требованиям для подобной заявки, отметили журналисты.

По правилам ISU все фигуристы/пары из списка запасных отбираются в соответствии с их рейтингом и с учетом форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относится получения визы для въезда в страну проведения соревнований. Таким образом, если правительство Финляндии откажет россиянам в визах, то они не смогут принять участие в турнире, несмотря на то что имеют на это полное право по всем спортивным принципам говорится в публикации

Бойкова и Козловский возглавили список запасных на Гран-при по фигурному катанию 7 сентября. Также в этот перечень вошли Владислав Дикиджи, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, а также Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.