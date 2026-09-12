Москва12 сенВести.Российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова заняли первое место в короткой программе в соревновании пар на турнире Challenger, который проходит в Норвуде (штат Массачусетс, США).
Российская пара получила за свое выступление 70,39 балла.
Второе место занимают представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин (68,03), третье - американцы Одри Шин и Спенсер Акира Хоу (67,25).
Произвольная программа пройдет 12 сентября.
Турнир John Nicks Pairs International проходит с 11 по 12 сентября, в нем участвуют юниорские и взрослые пары. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.