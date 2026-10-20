Россиянам не дали выступить на молодежном ЧМ по карате и выдворили из Польши

Польша выдворила россиян, попытавшихся выступить на молодежном ЧМ по карате Россиянам не дали выступить на молодежном ЧМ по карате и выдворили из Польши

Москва20 окт Вести.Российских спортсменов, попытавшихся выступить на молодежном чемпионате мира по карате в Польше, выдворили из страны при попытке приехать на турнир по нецелевым визам. Об этом во вторник пишет ТАСС.

Хронологию событий агентству рассказал представитель Федерации карате России (ФКР). Польша отказалась выдать визы юниорам для участия в первенстве в Бельско-Бяла с 14 по 18 октября.

Механизм такой, что Польша отказала нам в визах. Они въехали под визами других стран. И их выдворили, поскольку въехали по нецелевым визам. Мы так и знали, что так будет. Поэтому от федерации туда никто не поехал заявил представитель ФКР

Власти Польши выдворили 21 российского каратиста из страны. Никто из них так и не был допущен до участия или даже регистрации в чемпионате. При этом на турниры под эгидой Всемирной федерации карате (WKF) россияне должны допускаться в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что из Польши также были выдворены белорусские бойцы. Власти дали спортсменам восемь дней на то, чтобы покинуть страну, что является наименьшим сроком для подобной процедуры.