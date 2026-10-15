Польша не допустила 21 российского каратиста к участию в молодежном ЧМ

Российских каратистов не допустили к участию в молодежном ЧМ в Польше Польша не допустила 21 российского каратиста к участию в молодежном ЧМ

Москва15 окт Вести.К участию в молодежном чемпионате мира по карате, который стартовал в польской Белько-Бяле 14 октября, не допустили 21 российского каратиста. Об этом сообщает портал Sport24.

В Федерации карате России сообщили, что ни один из спортсменов, планировавших участие в турнире, не был зарегистрирован польской стороной. В организации уточнили, что развитие событий по такому сценарию не стало неожиданностью. Спортсменам заранее рекомендовали не ехать на первенство, однако запретить им выступление на крупном международном старте не могли.

При этом в федерации отметили, что претензий к Всемирной федерации карате (WKF) не имеют, отношения между организациями носят конструктивный характер. Причину случившегося там связали с политикой Польши.

Турнир проходит среди юниоров и спортсменов в возрасте до 21 года.

Ранее власти Нидерландов отказали в визах российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Таким образом, россиянки не выступят на чемпионате мира в Роттердаме.