Чехия отказала хоккеистам из России в выдаче виз для участия в Чемпионате мира

Российских хоккеистов не пустят в Чехию Чехия отказала хоккеистам из России в выдаче виз для участия в Чемпионате мира

Москва18 ноя Вести.Чехия не выдаст визы российским хоккеистам для участия в Чемпионате мира. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел республики Любомир Метнар после переговоров с руководством Чешской хоккейной ассоциации.

Существуют постановления, распоряжения властей, которые фактически запрещают выдачу виз российским спортсменам для участия в чемпионате, который пройдет у нас сказал министр, которого цитирует телеканал ЧТ24

По словам Метнара, спортсмены из России с визами из других стран Шенгенской зоны также не смогут въехать на чешскую территорию.

Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Ян Черны в свою очередь подтвердил достижение договоренностей с МВД Чехии по этому вопросу.

Чешская хоккейная ассоциация проинформирует Международную федерацию хоккея на льду об отказе чешских властей в выдаче виз российским спортсменам подчеркнул он

Ранее Прага приняла решение не выдавать визы российским хоккеисткам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года среди женских команд, который пройдет в чешской Остраве в январе.