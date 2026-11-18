Москва18 нояВести.Чехия не выдаст визы российским хоккеистам для участия в Чемпионате мира. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел республики Любомир Метнар после переговоров с руководством Чешской хоккейной ассоциации.
Существуют постановления, распоряжения властей, которые фактически запрещают выдачу виз российским спортсменам для участия в чемпионате, который пройдет у нассказал министр, которого цитирует телеканал ЧТ24
По словам Метнара, спортсмены из России с визами из других стран Шенгенской зоны также не смогут въехать на чешскую территорию.
Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Ян Черны в свою очередь подтвердил достижение договоренностей с МВД Чехии по этому вопросу.
Чешская хоккейная ассоциация проинформирует Международную федерацию хоккея на льду об отказе чешских властей в выдаче виз российским спортсменамподчеркнул он
Ранее Прага приняла решение не выдавать визы российским хоккеисткам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года среди женских команд, который пройдет в чешской Остраве в январе.