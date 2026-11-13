Норвегия ограничит въезд в страну для российских и белорусских спортсменов

Норвегия планирует отказывать во въезде спортсменам из России и Белоруссии Норвегия ограничит въезд в страну для российских и белорусских спортсменов

Москва13 ноя Вести.Норвегия ужесточает правила въезда в страну для российских и белорусских спортсменов, а также для вспомогательного персонала, который их сопровождает, следует из официального пресс-релиза на сайте правительства.

Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал... Если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время заявлено в пресс-релизе, опубликованном на сайте кабмина Норвегии

Ранее государственный секретарь Канады по спорту Адам ван Куверден также выступил за сохранение ограничений на участие российских спортсменов в спортивных мероприятиях.

Позже правительство уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF) о том, что не будет выдавать визы игрокам из России для участия в молодежном чемпионате мира.

В июле этого года МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения со спортсменов. 30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.