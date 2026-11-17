Прага ожидает от всех стран Шенгена отказа в визах российским хоккеисткам

Власти Чехии ожидают поддержки от ЕС в вопросе отказа в визах хоккеисткам из РФ Прага ожидает от всех стран Шенгена отказа в визах российским хоккеисткам

Москва17 ноя Вести.Чехия ожидает, что все страны ЕС будут единодушны в вопросе отказа в визах российским хоккеисткам, чтобы не допустить их участия в молодежном чемпионате мира. Об этом заявил глава МИД Чехии Петр Мацинка.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года среди женских команд пройдет в чешской Остраве с 8 по 16 января. Прага приняла решение не выдавать визы российским спортсменкам в связи ситуацией на Украине.

Они [министры других стран ЕС] поддержат меня в этом вопросе. Ни одна страна не выдаст российским хоккеисткам визы, чтобы они не смогли приехать в Чехию через другую страну [Шенгенской зоны] заявил Мацинка в интервью Чешскому радио

В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к международным соревнованиям. Чешский хоккейный союз и ряд хоккейных федераций других европейских стран собираются бойкотировать матчи с российской сборной.

На прошлой неделе Мацинка назвал хоккей мужским видом спорта, а российских хоккеисток – "мужеподобными". Он также заявил, что турнир пройдет без них. В посольстве РФ в Чехии такое высказывание назвали недостойным политика уровня главы внешнеполитического ведомства.