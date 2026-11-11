Москва11 ноя Вести.Высказывание министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки о российских хоккеистках крайне неудачно и не соответствует уровню политика, заявили РИА Новости в посольстве России в Чехии.

Ранее Мацинка в эфире CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Обсуждая возможное участие сборной России в юниорском чемпионате мира в Остраве, он назвал российских хоккеисток "мужеподобными" и заявил, что турнир пройдет без них.

Конечно, мы в посольстве России в Чехии обратили внимание на высказывание министра иностранных дел этой страны в отношении наших юных хоккеисток. Считаем его крайне неудачным и не соответствующим уровню господина министра Мацинки как политика подчеркнули в дипмиссии

Российские дипломаты отметили, что чешские спортсмены и политики уже должным образом отреагировали на сексистское высказывание Мацинки, и это значит, что ситуация не безнадежна.

В стремлении отстранить РФ от международных мероприятий, в том числе спортивных, в Европе и в частности в Чехии забыли, как выглядят российские спортсмены и спортсменки, подчеркнули в посольстве, напомнив, что представительницы нашей страны во многих видах спорта являются образцами спортивной и человеческой красоты и грации.

Кроме того, чешская сторона, вслед за другими сторонниками "мира, основанного на правилах", фактически намерена не признавать решение Международного спортивного арбитража от 30 сентября о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям. В посольстве напомнили, что глава МИД и министр спорта Чехии в контексте предстоящего чемпионата мира по хоккею среди женщин в Остраве заявили об отсутствии планов менять визовую политику, запрещающую выдавать визы россиянам.

Возвращение российских спортсменов на международные соревнования – вопрос времени, подчеркнули в дипмиссии, добавив, что всем рано или поздно вновь придется вступать с нашими спортсменами в непростую конкуренцию.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала высказывание чешского министра "абсолютным сексизмом", а советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал слова Мацинки "глумлением над девчонками".