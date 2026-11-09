Москва9 ноя Вести.Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка допустил оскорбительное высказывание в адрес российских хоккеисток, назвав их "мужеподобными девушками". Об этом сообщает CNN Prima NEWS.

Лично я считаю хоккей мужским видом спорта. Боюсь, не порадую наших уважаемых феминисток, если скажу, что в этот раз чемпионат вполне обойдется без участия команды российских мужеподобных девушек сказал он

Чехия примет женский юниорский чемпионат мира по хоккею, который пройдет с 8 по 16 января 2027 года в Остраве.

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик, в свою очередь, заявил, что Мацинка не вкладывал в свои слова ничего плохого. По словам Гадамчика, он встретится с министром на чемпионате в Остраве и готов пригласить его посмотреть, как играют чешские хоккеистки. Он также отметил, что партнеры и спонсоры федерации понимают ценность и значимость женского хоккея.

Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея с шайбой допустить российские сборные к турнирам под эгидой IIHF в сезоне 2026/2027.

Это решение также затронуло молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде с 27 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. В связи с возможным участием российских команд организаторам пришлось скорректировать расписание турнира.