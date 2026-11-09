Журова о словах главы МИД Чехии про российских хоккеисток: абсолютный сексизм Журова назвала сексизмом слова главы МИД Чехии о российских хоккеистках

Москва9 ноя Вести.Высказывание министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки, назвавшего российских хоккеисток "мужеподобными", является сексизмом. Такое заявление сделала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии РИА Новости.

Ранее Мацинка, высказываясь о возможном участии российской сборной в юниорском чемпионате мира в Остраве, назвал российских хоккеисток "мужеподобными" и заявил, что чемпионат обойдется без них.

Абсолютный сексизм какой-то, который, кстати, у них не приветствуется прокомментировала Журова

Она поразмышляла о том, что бы началось в прессе Чехии, если бы Мацинка допустил такие высказывания в адрес чешских спортсменок. Журова выразила уверенность, что люди проявляли бы возмущение.

Депутат полагает, что наблюдается градация – об одних можно так высказываться, а о других – нет. Журова назвала это "национализмом настоящим, истинным".

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам.