Фетисов осудил слова главы МИД Чехии о хоккеистках: глумление над девчонками Фетисов назвал слова главы МИД Чехии о российских хоккеистках беспределом

Москва9 ноя Вести.Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов раскритиковал высказывание министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки о российских хоккеистах. Слова Фетисова приводит ТАСС.

Ранее Мацинка, высказываясь по поводу возможного участия россиянок в юниорском чемпионате мира в Остраве, назвал российских хоккеисток "мужеподобными" и заявил, что при их отсутствии соревнования ничего не потеряют. Также он высказал мысль, что хоккей - якобы мужской вид спорта.

Министру иностранных дел Чехии больше делать нечего, как заниматься глумлением над девчонками. Беспредел продолжается на уровне глав ведомств стран, куда мы докатились? прокомментировал Фетисов

Он также, в частности, высказался на тему реакции чешских игроков НХЛ, которые осудили главу МИД Чехии. По словам Фетисова, НХЛ – пример для "всех этих политиков".

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова назвала высказывания Мацинки сексизмом.