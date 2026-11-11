Москва11 нояВести.Польские власти отказали в выдаче въездных виз российским спортсменам для участия в этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Висле и Закопане, сообщает польское издание Interia Sport со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.
Во внешнеполитическом ведомстве страны пояснили, что действующие правила въезда в Польшу для граждан России не предполагают особых условий или исключений для участников международных спортивных турниров.
В связи с этим в польском МИД заявили об отсутствии правовых оснований для оформления визовых документов российским прыгунам.
Мужские и женские старты в Висле запланированы на 4–6 декабря, а соревнования среди мужчин в Закопане должны пройти 15–17 января.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил лишением права проводить турниры странам, мешающим участию РФ.