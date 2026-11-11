Дубровский: российские прыгуны с трамплина и не думали ехать в Польшу В Федерации лыжного спорта РФ опровергли планы прыгунов выступать в Польше

Москва11 ноя Вести.Российские прыгуны на лыжах с трамплина не собирались участвовать в этапах Кубка мира в польских Висле и Закопане, заявил зампред Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Дубровский, его слова приводит Telegram-канал ФЛССР.

Он назвал сообщения польских медиа об отказе в выдаче виз выдуманными, подчеркнув, что поездка в Польшу изначально не рассматривалась.

По его словам, спортсмены сейчас проводят тренировочный сбор в Сочи и готовятся к этапу Кубка России, который пройдет 13–15 ноября.

Дубровский добавил, что стартовать на международных турнирах и этапах Кубка мира национальная команда рассчитывает в декабре. Первым международным стартом для россиян должен стать этап в Швейцарии, запланированный на 18–20 декабря.

Ранее МИД Польши объявил о невозможности выдачи виз российским спортсменам для участия в этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Висле и Закопане, сославшись на отсутствие исключений для участников соревнований в действующем визовом режиме в отношении России.