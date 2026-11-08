Спортсмены РФ не поедут на этап Кубка Европы по бобслею и скелетону в Норвегию

Российские бобслеисты и скелетонисты не поедут на этап Кубка Европы в Норвегию Спортсмены РФ не поедут на этап Кубка Европы по бобслею и скелетону в Норвегию

Москва8 ноя Вести.При оперативном получении нейтрального статуса российские спортсмены планируют начать международный сезон с декабрьских этапов Кубка Европы по скелетону в Италии и монобобу в Германии. Об этом сообщил президент Федерации бобслея РФ Анатолий Пегов в беседе с ТАСС.

Участие в норвежском этапе Кубка Европы нами не рассматривается уточнил он

Сезон Кубка Европы по бобслею и скелетону стартует 27–28 ноября в норвежском Лиллехаммере, где пройдут первые старты в обеих дисциплинах, а также второй этап у скелетонистов. 10–11 декабря бобслеисты продолжат борьбу в немецком Альтенберге, а 11 декабря скелетон примет итальянская Кортина-д’Ампеццо.