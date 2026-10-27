Москва27 октВести.Мэр Осло Анне Линдбу призвала правительство Норвегии ввести для российских лыжников визовые ограничения, чтобы не допустить их участия на этапе Кубка мира в Хольменколлене, который пройдет 13-14 марта.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о смягчении критериев допуска российских атлетов. Так, федерация исключила из регламента пункт, запрещавший участие в соревнованиях спортсменам из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами.
Тот факт, что FIS открывает двери для российских спортсменов, не означает, что правительство должно поступать так же. Если профессиональные российские спортсмены могут въезжать в Норвегию по рабочей визе, я считаю, что правительство должно пересмотреть вопрос о целесообразности применения этой визыцитирует слова Линдбу NRK
Она подчеркнула, что норвежская лыжная ассоциация требует ответа до начала зимних соревнований. Правительство должно дать четкую оценку и занять ясную позицию по этому вопросу, заключила Линдбу.
Ранее в FIS заявили, что федерация не может повлиять на выдачу виз российским лыжникам.