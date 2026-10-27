Мэр Осло призвала ввести визовые ограничения для российских лыжников Мэр Осло Линдбу призвала ввести визовые ограничения для лыжников из России

Москва27 окт Вести.Мэр Осло Анне Линдбу призвала правительство Норвегии ввести для российских лыжников визовые ограничения, чтобы не допустить их участия на этапе Кубка мира в Хольменколлене, который пройдет 13-14 марта.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о смягчении критериев допуска российских атлетов. Так, федерация исключила из регламента пункт, запрещавший участие в соревнованиях спортсменам из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами.

Тот факт, что FIS открывает двери для российских спортсменов, не означает, что правительство должно поступать так же. Если профессиональные российские спортсмены могут въезжать в Норвегию по рабочей визе, я считаю, что правительство должно пересмотреть вопрос о целесообразности применения этой визы цитирует слова Линдбу NRK

Она подчеркнула, что норвежская лыжная ассоциация требует ответа до начала зимних соревнований. Правительство должно дать четкую оценку и занять ясную позицию по этому вопросу, заключила Линдбу.

Ранее в FIS заявили, что федерация не может повлиять на выдачу виз российским лыжникам.