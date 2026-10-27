Москва27 окт Вести.Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал призыв мэра Осло Анне Линдбу ограничить въезд российских лыжников в Норвегию. Слова бывшего президента Союза биатлонистов России приводит РИА Новости.

Ранее Линдбу выступила за визовые ограничения для россиян, чтобы не допустить их к этапу Кубка мира в Холменколлене 13–14 марта. Тихонов назвал позицию норвежских властей негостеприимной и заявил, что российских спортсменов не следует отстранять от международных соревнований.

Они отмороженные скупердяи. Более негостеприимных людей, более профашистских людей я не знаю. Освобождали землю. Землю этих отмороженных уродов, политую кровью наших солдат. Я бы их вообще отовсюду убрал. У них как пример отрицательный: Бессеберг все еще сидит в тюрьме, их президент Международной федерации биатлона, что я ему и пророчил. А этих слушать не надо, их надо отстранить отовсюду, пусть соревнуются у себя. К норвежцам отношусь отрицательно со всех сторон. Всегда жрут, слюни висят, сопли висят, соревнуются. Еще у кого-то какие-то претензии?