Большунов и Терентьева вошли в список на Кубок мира без отбора

Большунова и Степанову включили в состав сборной на первые этапы Кубка мира Большунов и Терентьева вошли в список на Кубок мира без отбора

Москва26 окт Вести.ФЛГР опубликовала критерии отбора российских лыжников на первые этапы Кубка мира сезона-2026/27. По решению тренерского штаба восемь спортсменов включены в состав сборной без дополнительного отбора, при условии получения нейтрального статуса.

В список вошли Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Вероника Степанова, Алина Пеклецова и Алена Баранова. Всего на первые два этапа Кубка мира заявят по десять мужчин и женщин. Оставшиеся места определят по итогам гонок на 10 км классическим и свободным стилем 10–11 ноября в Ханты-Мансийске.

Первые этапы сезона пройдут в Руке (Финляндия) 27–29 ноября и Тронхейме (Норвегия) 4–6 декабря.