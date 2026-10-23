FIS: мы не можем повлиять на выдачу виз российским лыжникам

FIS заявила, что не несет ответственности за отказ во въезде российским лыжникам FIS: мы не можем повлиять на выдачу виз российским лыжникам

Москва23 окт Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не в ее власти повлиять на выдачу виз российским лыжникам. Об этом со ссылкой на слова директора FIS по коммуникациям Бруно Сасси сообщает "Чемпионат".

Мы не можем повлиять на выдачу виз. Визовые правила и порядок въезда, установленные принимающей страной, остаются в силе и определяются исключительно этой страной FIS не несет ответственности в случае отказа в выдаче визы или во въезде любому лицу сказал Сасси

Так в FIS прокомментировали реплику генсекретаря Федерации лыжного спорта Швеции Перниллы Бунде о том, что федерация будет искать возможности не допустить россиян на чемпионат мира по лыжным гонкам – 2027 в шведском Фалуне.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что международные спортивные организации уже ополчились на европейские страны из-за решений их властей о недопуске спортсменов.