Свищев призвал FIS и МОК отреагировать на отказ лыжникам РФ во въезде в Норвегию Депутат Свищев: FIS должна отреагировать на недопуск лыжников РФ в Норвегию

Москва29 ноя Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный олимпийский комитет (МОК) должны сформировать жесткую позицию по поводу отказал российским спортсменам во въезде в Норвегию, где пройдет второй этап Кубка мира. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью ИС "Вести".

Ранее лыжник Савелий Коростелев сообщил, что российские спортсмены не примут участия во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/27, который пройдет в норвежском Тронхейме, из-за решения местных властей не пускать россиян в страну.

Это, конечно, беспрецедентно. Здесь нужна четкая, жесткая позиция и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, и Международного Олимпийского комитета отметил депутат

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала запрет на въезд российских лыжников в Норвегию с неонацизмом.