Коростелев: сборная России не выступит на этапе Кубка мира в Тронхейме

Коростелев сообщил, что российские лыжники пропустят этап Кубка мира в Норвегии Коростелев: сборная России не выступит на этапе Кубка мира в Тронхейме

Москва29 ноя Вести.Российские лыжники не примут участия во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/27, который пройдет в норвежском Тронхейме с 4 по 6 декабря. Об этом телеканалу TV2 сообщил лыжник Савелий Коростелев.

Мы не поедем в Тронхейм. Надежды больше нет. Вчера они прислали нам письмо, в котором говорилось, что решение не связано со спортивной составляющей сказал спортсмен

Ранее Финляндия и Норвегия ограничили въезд для российских и белорусских спортсменов. При этом 2 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе, а 22 сентября утвердила процедуру подачи заявки на его получение.

26 ноября Федерация лыжного спорта и сноуборда России заявила, что в двух первых этапах Кубка мира примут участие Коростелев, Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Сергей Волков. Стартовый этап сезона проходит в финской Руке с 27 по 29 ноября.