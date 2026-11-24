Коростелева, Терентьеву и Непряеву допустили к этапу Кубка мира в финском Рука

Лыжников Коростелева, Терентьеву и Непряеву допустили к финскому этапу КМ Коростелева, Терентьеву и Непряеву допустили к этапу Кубка мира в финском Рука

Москва24 ноя Вести.Власти Финляндии допустили российских лыжников Савелия Коростелева, Наталью Терентьеву и ее сестру Дарью Непряеву для участия в первом этапе Кубка мира нового сезона, который пройдет в финском курорте Рука. Об этом сообщили в Федерации лыжного спорта Финляндии.

Соревнования пройдут с 27 по 29 ноября. Ранее власти Финляндии и Норвегии, где состоится второй этап Кубка мира (4-6 декабря, Тронхейм), ужесточили правила въезда на территорию стран для россиян, в том числе и для спортсменов. Глава Минспорта РФ и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ответ призвал лишить эти страны прав на проведение международных соревнований.

Как отмечается, финская федерация лыжного спорта получила уведомление от властей, что новые ограничения не распространяются на Терентьеву, Непряеву и Коростелева. Другие россияне, зарегистрировавшиеся на соревнования, отказались от участия.

Ранее в финском Муонио прошли предсезонные международные старты, в которых приняли участие, среди прочих, Терентьева, Непряева и Коростелев.