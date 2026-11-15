Российский лыжник Коростелев показал 4-й результат в гонке на 10 км в Муонио

Российский лыжник Коростелев стал 4-м в гонке с раздельным стартом в Муонио Российский лыжник Коростелев показал 4-й результат в гонке на 10 км в Муонио

Москва15 ноя Вести.Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал в шаге от призового пьедестала в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным ходом в рамках предсезонного турнира в Муонио.

Коростелев показал четвертый результат, пробежав дистанцию за 24 минуты 19,1 секунды.

Первое место занял немец Якуб Мох с результатом 24 минуты 3,1 секунды. Вторым финишировал финн Петтери Койвисто (+13,4 секунды), а третьим - брат Якуба Фридрих Мох (+15,3), он обогнал Коростелева всего на 0,7 секунды.

Еще один российский лыжник Сергей Волков пробежал дистанцию 25 минут 7,1 секунды, отстав от лидера на 1 минуту 4 секунды.

Россияне были допущены к турниру в Муонио только в нейтральном статусе. Коростелев ранее на соревнованиях одержал победу в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим ходом.