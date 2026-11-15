Российский лыжник Сергей Волков может перейти в сборную Словении

Лыжник Сергей Волков может перейти в сборную Словении Российский лыжник Сергей Волков может перейти в сборную Словении

Москва15 ноя Вести.Ассоциация лыжного спорта Словении проявляет интерес к привлечению в состав своей национальной сборной российского лыжника Сергея Волкова. Об этом сообщает финская телерадиовещательная компания Yle.

В материале отмечается, что 25-летний спортсмен отказывается давать комментариев по поводу возможности перехода и смены спортивного гражданства.

Волков является двукратным победителем чемпионата России в эстафетных гонках.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев финишировал в шаге от призового пьедестала в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным ходом в рамках предсезонного турнира в Муонио. Волков пробежал дистанцию за 25 минут 7,1 секунды, отстав от лидера на 1 минуту 4 секунды.