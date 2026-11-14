Российский лыжник Коростелев победил в гонке на 10 км на турнире в Финляндии

Лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Финляндии Российский лыжник Коростелев победил в гонке на 10 км на турнире в Финляндии

Москва14 ноя Вести.Российский лыжник Савелий Коростелев победил в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на предсезонном турнире в финском Муонио. Его время составило 25 минут 35,5 секунды.

Вторым пришел фин Ари Лууса, уступивший россиянину 5,4 секунды. Третье место занял представитель Норвегии Эрик Вальнес, преодолевший дистанцию за 25 минут 56,8 секунды.

Соревнования проходили под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ранее в организации отказали трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса.