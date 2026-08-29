Земляков выиграл золото в лазании на скорость на турнире во Франции

Российский скалолаз Петр Земляков стал чемпионом Европы Земляков выиграл золото в лазании на скорость на турнире во Франции

Москва29 авг Вести.Российский скалолаз Петр Земляков завоевал золотую медаль в лазании на скорость на чемпионате Европы, который проходит во французском Лавале.

В финале Земляков показал результат 5,0 секунды и опередил француза Марсо Гарнье, финишировавшего за 5,05 секунды. Бронзовую медаль получил брат победителя Иван Земляков с результатом 6,25 секунды. В борьбе за третье место он обошел украинца Григория Ильчишина.

В 1/8 финала Петр Земляков установил рекорд России, преодолев трассу за 4,86 секунды.

World Climbing отстранила российских спортсменов от международных соревнований в марте 2022 года. В феврале 2026 года россиянам разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе.