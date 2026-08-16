Российские пловцы в комбинированной эстафете на ЧЕ взяли золото

Российские пловцы выиграли золото ЧЕ в комбинированной эстафете Российские пловцы в комбинированной эстафете на ЧЕ взяли золото

Москва16 авг Вести.Российская команда пловцов показала лучшее время в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Золотые медали получили Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. В финале они финишировали с общим результатом в 3 минуты 28,67 секунды. Второе место заняла команда Италии с отставанием всего в 0,19 секунды. Бронзовые медали завоевали французские спортсмены.

Уточняется, что в состав предварительного заплыва в утренней сессии входили Роман Шевляков, Василий Кукушкин, Павел Самусенко и Кирилл Пригода. Они также показали лучшее время.

Ранее российские спортсмены также добились успехов в смешанной эстафете вольным стилем на дистанции 4x100 метров. Они установили новый рекорд.