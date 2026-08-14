Пловец Корнев оценил выступление россиян в эстафете на ЧЕ "Понемножку двигаемся": пловец Корнев об участии в эстафете на чемпионате Европы

Москва14 авг Вести.Российская команда очень достойно себя показала в эстафете вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом пловец Егор Корнев заявил в комментарии для ИС "Вести" после заплыва.

Спортсмен отметил, что участники российской команды еще не привыкли плавать друг с другом, поэтому нужно немного времени, чтобы сплотиться и стать сильнее.

Понемножку двигаемся. Сейчас порадуемся второму месту. Для начала считаю, это очень достойно было и круто. Тем более мы друг для друга новый состав сейчас, пока притремся, привыкнем друг к другу – это нормально. Каждый может где-то чуть-чуть ошибся, где-то поволновался, где-то замешкался. Каждый из нас сделает анализ, мы все разберем и придем сильнее, все нормально будет сказал он

Накануне, 13 августа, российская команда завоевала серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев показали время 3 минуты 10,12 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит во Франции с 31 июля по 16 августа. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе.