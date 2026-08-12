Российский пловец Корнев стал серебряным призером чемпионата Европы Пловец Корнев завоевал серебро ЧЕ на дистанции 100 метров вольным стилем

Москва12 авг Вести.Российский пловец Егор Корнев финишировал вторым в финальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров вольным стилем. Турнир проходит в Париже.

Россиянин преодолел дистанцию за 46,74 секунды, обновив при этом рекорд России (46,96). Золото европейского первенства завоевал представитель Румынии Давид Попович (46,56). Тройку лучших замкнул Криштоф Милак из Венгрии (46,87).

Для 22-летнего Корнева эта медаль стала второй на турнире. Ранее российский пловец выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в Париже в нейтральном статусе.